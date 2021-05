Superlega europea, Gravina: 'Se rimane, la Juve non potrà partecipare alla serie A' (Di lunedì 10 maggio 2021) Dopo la sconfitta con il Milan e il sogno Champions svanito, per la Juventus è tempo di fare il bilancio di una stagione non proprio all'altezza della aspettative. E capire cosa ne sarà del progetto ... Leggi su notizie (Di lunedì 10 maggio 2021) Dopo la sconfitta con il Milan e il sogno Champions svanito, per lantus è tempo di fare il bilancio di una stagione non proprio all'altezza della aspettative. E capire cosa ne sarà del progetto ...

Gabri_Juventus : La UEFA vuole assolutamente evitare di andare in tribunale per la questione SuperLega Europea. [Massimiliano Nerozz… - marco_rogerio_ : RT @marco_rogerio_: Adesso immaginatevi questa 'squadra' che l'anno prossimo può partecipare alla massima competizione europea solo per dir… - Newsinunclick : Calo di immagine per Florentino Pérez, dopo il fallimento della Superlega Europea La Reputazione Di Florentino Pére… - marco_rogerio_ : Adesso immaginatevi questa 'squadra' che l'anno prossimo può partecipare alla massima competizione europea solo per… - PrimavalleXx99 : Da superlega a supersega europea è un attimo?? -