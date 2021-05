Super Me, la recensione: sogni e poteri nel film Netflix (Di lunedì 10 maggio 2021) La recensione di Super Me, un film disponibile in catalogo su Netflix, in cui uno sceneggiatore trova fortuna nel mondo dei sogni. "Non cercare di capirlo. Sentilo". È una frase che ci torna spesso in mente quando abbiamo a che fare con dei film ambientati nel mondo dei sogni. Fuori da ogni regola prefissata ed estranei ad ogni legge della fisica, incuranti del raziocinio e interessati a tutt'altro, i film che hanno a che fare con una dimensione alternativa a quella tangibile richiedono uno sforzo non indifferente da parte dello spettatore. O almeno, a una parte di loro. Perché più ci si addentra nell'onirico lasciandosi alle spalle la realtà delle cose, meno si deve avere la pretesa di aspettarsi un senso che … Leggi su movieplayer (Di lunedì 10 maggio 2021) LadiMe, undisponibile in catalogo su, in cui uno sceneggiatore trova fortuna nel mondo dei. "Non cercare di capirlo. Sentilo". È una frase che ci torna spesso in mente quando abbiamo a che fare con deiambientati nel mondo dei. Fuori da ogni regola prefissata ed estranei ad ogni legge della fisica, incuranti del raziocinio e interessati a tutt'altro, iche hanno a che fare con una dimensione alternativa a quella tangibile richiedono uno sforzo non indifferente da parte dello spettatore. O almeno, a una parte di loro. Perché più ci si addentra nell'onirico lasciandosi alle spalle la realtà delle cose, meno si deve avere la pretesa di aspettarsi un senso che …

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Super Me, la recensione: sogni e poteri nel film Netflix - infoitscienza : Recensione Xiaomi Mi 11 Ultra: una super camera, ma per pochi - fdg82 : Su @3cinematographe la mia recensione di #SuperMe, il fantasy cinese diretto da #ZhangChong con la star del cinema… - dila21208923 : @alirighini Oddio l’ho letto anch’io, di solito in quelle recensione le ragazze sono super carine e spendono comunq… - brightwin_italy : TRAD???? (1) Pond: recensione su BrightWin: Sono una coppia fantastica, hanno una chimica super potente e sono così… -