Suor Luisa, da Saronno in Congo: “Qui per costruire, la violenza non ci fermerà” (Di lunedì 10 maggio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color “Andare avanti, nonostante la violenza”. Sono trascorsi cinque mesi da quando Suor Luisa Zoia ha lasciato la parrocchia ‘Sacra Famiglia’ nel quartiere Prealpi di Saronno dove operava da 12 anni ed è partita missionaria alla volta di Kinshasa, capitale della Repubblica Democratica del Congo. Mesi impegnativi e difficili per le incognite della pandemia – nel tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 10 maggio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color “Andare avanti, nonostante la”. Sono trascorsi cinque mesi da quandoZoia ha lasciato la parrocchia ‘Sacra Famiglia’ nel quartiere Prealpi didove operava da 12 anni ed è partita missionaria alla volta di Kinshasa, capitale della Repubblica Democratica del. Mesi impegnativi e difficili per le incognite della pandemia – nel tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

ilNotiziarioInd : Suor Luisa, da Saronno in Congo: “Qui per costruire, la violenza non ci fermerà” -