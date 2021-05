Sulle rinnovabili c’è un estremismo che si basa su premesse sbagliate

(Di lunedì 10 maggio 2021), gas naturale, nucleare: il dibattito su quella che dovrebbe essere una transizione energetica equa e sostenibile continua a infiammare l’opinione pubblica e quella degli addetti ai lavori. Questa volta, la voce che si è levata è quella del geoscienziato Gareth Lewis che, in un articolo del Cosmopolitan Globalist, ha ipotizzato il modo migliore per ottenere una riduzione rapida, economica e sostenibile delle emissioni globali di gas a effetto serra. L’assunto di base da cui si dipana il ragionamento del geologo è che, per quanto possa sembrare virtuoso avvalersi di energia originata esclusivamente da fonti, a oggi permangono diversi nodi da sciogliere riguardo ad alcune loro fragilità, come la discontinuità e l’intermittenza. Oppure ancora, il fatto che, quando le fontiproducono energia in eccesso, ...

Advertising

Qualenergiait : Nuova direttiva Ue sulle rinnovabili, verso target Fer al 38-40% nel 2030 - fabrizio19651 : Politiche green, un’occasione persa #PNRR presenta alcuni aspetti positivi, ma nel complesso non affronta le vere… - rinnovabiliit : ?? Via le #fossili dal regolamento TEN-E, la richiesta di 11 Paesi #UE. La proposta d’aggiornamento del normativa su… - medosadvert : UNA BUONA NOTIZIA SULLE #comunitàenergetiche E UN PAIO DI ALTRI AGGIORNAMENTI - GradedSpa : RT @GradedSpa: #Energia, nuova direttiva #UE sulle #rinnovabili, verso #target #Fer al 38-40% nel 2030 #energy #GreenEnergy #renewableener… -

Ultime Notizie dalla rete : Sulle rinnovabili

Qualenergia.it

... sono stati effettuati regolarmente campionamenti e analisiacque considerando circa 1.750 ... Il 73% dell'energia elettrica prodotta dal Gruppo proviene da fontie da cogenerazione ad ......avvieranno colloqui su un accordo separato per la protezione degli investimenti e un accordo... L'Ue e l'India terranno riunioni per collaborare in materia di energie, tecnologia di ...Il taglio delle emissioni di metano ha un ruolo fondamentale per rallentare il tasso di riscaldamento globale nel rispetto dell'Accordo di Parigi.Sì ai pannelli fotovoltaici sul tetto dell'edificio in area soggetta a vincolo paesaggistico, anche se le strutture sono visibili dalla strada. Pesa il favor del legislatore per le fonti energetiche r ...