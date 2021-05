“Succederà tra massimo 3 mesi”. Covid, parla il virologo Andrea Crisanti: la notizia a più di anno dall’inizio della pandemia (Di lunedì 10 maggio 2021) Emergenza sanitaria, Andrea Crisanti è ottimista. Il professore ordinario di Microbiologia all’Universita di Padova lancia un messaggio ben preciso in vista della campagna di vaccinazione in Italia che, se manterrà un buon ritmo, darà presto i suoi risultati. In vista delle nuove riaperture e alla luce della possibilità di vedere uno spostamento all’orario del coprifuoco nazionale, queste le parole dell’esperto. “Arriveremo a una situazione simile a quella di Israele e del Regno Unito nel giro di 2/3 mesi, intorno al mese di agosto”, con toni più ottimisti il professore Crisanti si è così espresso davanti alle telecamere di Agorà, su Rai 3: “Ad agosto saremo più liberi, ma poi la sfida sarà quella di rimanere tali”. Sempre molto cauto tra gli esperti, Andrea ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 10 maggio 2021) Emergenza sanitaria,è ottimista. Il professore ordinario di Microbiologia all’Universita di Padova lancia un messaggio ben preciso in vistacampagna di vaccinazione in Italia che, se manterrà un buon ritmo, darà presto i suoi risultati. In vista delle nuove riaperture e alla lucepossibilità di vedere uno spostamento all’orario del coprifuoco nazionale, queste le parole dell’esperto. “Arriveremo a una situazione simile a quella di Israele e del Regno Unito nel giro di 2/3, intorno al mese di agosto”, con toni più ottimisti il professoresi è così espresso davanti alle telecamere di Agorà, su Rai 3: “Ad agosto saremo più liberi, ma poi la sfida sarà quella di rimanere tali”. Sempre molto cauto tra gli esperti,...

