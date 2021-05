“Succederà stasera” Isola dei Famosi | cambia tutto I naufraghi lo scopriranno solo a inizio puntata

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 10 maggio 2021) Momento difficile per Ilary Blasi. Nonostante il passaggio al venerdì sera, non c’è stato il cambio di passo per l’dei, sopratse si considerano i dati degli ascolti. Ilary Blasi aveva infatti incollato davanti al video 2.858.000 spettatori pari ad uno share del 16,8%. Rispetto all’appuntamento di lunedì scorso, che aveva ottenuto il 17,40%, era stato registrato un calo. Il reality, in termini di spettatori, è stato battuto da Top 10 di Carlo Conti ha conquistato 3.350.000 spettatori, pari al 15,6% di share. Una situazione che sembra rispecchiare quella deisull’dei, sempre più in crisi. Tanti iche hanno infatti deciso di abbandonare l’o di non giocarsi neanche la seconda possibilità offerta dal ...