Stop contributi autonomi e professionisti, Orlando firma il decreto (Di lunedì 10 maggio 2021) Stop al pagamento dei contributi per autonomi e professionisti, Andrea Orlando ha firmato il decreto. “Il Ministro del Lavoro, Andrea Orlando – rende noto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -, ha firmato il decreto interministeriale per l’esonero contributivo dei lavoratori autonomi e dei professionisti, ricevuto ieri dal Mef con le osservazioni, prontamente recepite stamattina. Gli uffici del ministero hanno già avviato una interlocuzione con l’Inps per dare corso agli ulteriori passaggi necessari a garantire la massima tutela della platea interessata dal provvedimento”. Il decreto in questione contiene le scadenze, le procedure e le ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 10 maggio 2021)al pagamento deiper, Andreahato il. “Il Ministro del Lavoro, Andrea– rende noto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -, hato ilinterministeriale per l’esonerovo dei lavoratorie dei, ricevuto ieri dal Mef con le osservazioni, prontamente recepite stamattina. Gli uffici del ministero hanno già avviato una interlocuzione con l’Inps per dare corso agli ulteriori passaggi necessari a garantire la massima tutela della platea interessata dal provvedimento”. Ilin questione contiene le scadenze, le procedure e le ...

