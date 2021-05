Stop AstraZeneca, la Ue non rinnova il contratto. Per l’Italia è emergenza scorte (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag – La Ue non rinnova il contratto con AstraZeneca e per l’Italia è di nuovo emergenza scorte. La decisione della Commissione Ue di non rinnovare l’accordo di fornitura contratto con l’azienda anglo-svedese in scadenza alla fine di giugno arriva dopo che Bruxelles aveva avviato un’azione legale per inaffidabilità contro il produttore di vaccini anti-Covid. In Italia scorte in esaurimento, la Campania chiude due hub Intanto, in Italia c’è un problema di disponibilità e la tabella di marcia della campagna vaccinale è nuovamente a rischio rallentamento. Dal canto suo, il governatore della Campania Vincenzo De Luca va all’attacco: “C’è una carenza di vaccini a livello nazionale”. A causa della carenza di dosi la Regione ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag – La Ue nonilcone perè di nuovo. La decisione della Commissione Ue di nonre l’accordo di fornituracon l’azienda anglo-svedese in scadenza alla fine di giugno arriva dopo che Bruxelles aveva avviato un’azione legale per inaffidabilità contro il produttore di vaccini anti-Covid. In Italiain esaurimento, la Campania chiude due hub Intanto, in Italia c’è un problema di disponibilità e la tabella di marcia della campagna vaccinale è nuovamente a rischio rallentamento. Dal canto suo, il governatore della Campania Vincenzo De Luca va all’attacco: “C’è una carenza di vaccini a livello nazionale”. A causa della carenza di dosi la Regione ...

