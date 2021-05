Stipendio Fabio Aru, quanto guadagna il sardo? Rifiutata un’offerta per percepire il triplo (Di lunedì 10 maggio 2021) Fabio Aru è reduce da tre stagioni estremamente deludenti a causa di diversi problemi fisici e lo scorso inverno si è risolto il suo rapporto con la UAE Emirates. Il matrimonio con il sodalizio emiratino non è mai decollato, i risultati sono stati decisamente insoddisfacenti e ben lontani da quelli ottenuti dal sardo nei momenti migliori della carriera. Non va infatti dimenticato che il Cavaliere dei Quattro Mori ha vinto la Vuelta di Spagna nel 2015, ha indossato la maglia gialla al Tour de France 2017 vincendo una tappa e spaventando per un momento anche Chris Froome, è salito due volte sul podio al Giro d’Italia (terzo nel 2014, secondo nel 2015). Quei picchi memorabili erano però diventati man mano un lontano ricordo negli ultimi tre anni e il 30enne soffriva anche psicologicamente una situazione estremamente complicata. Fabio Aru ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 maggio 2021)Aru è reduce da tre stagioni estremamente deludenti a causa di diversi problemi fisici e lo scorso inverno si è risolto il suo rapporto con la UAE Emirates. Il matrimonio con il sodalizio emiratino non è mai decollato, i risultati sono stati decisamente insoddisfacenti e ben lontani da quelli ottenuti dalnei momenti migliori della carriera. Non va infatti dimenticato che il Cavaliere dei Quattro Mori ha vinto la Vuelta di Spagna nel 2015, ha indossato la maglia gialla al Tour de France 2017 vincendo una tappa e spaventando per un momento anche Chris Froome, è salito due volte sul podio al Giro d’Italia (terzo nel 2014, secondo nel 2015). Quei picchi memorabili erano però diventati man mano un lontano ricordo negli ultimi tre anni e il 30enne soffriva anche psicologicamente una situazione estremamente complicata.Aru ...

