Stefania Orlando: «Dopo il GfVip sono pronta per tornare a condurre» (Di lunedì 10 maggio 2021) Archiviata l'esperienza immersiva del Grande Fratello Vip - sei mesi ininterrotti sotto le telecamere che diventano a tratti un'autoanalisi senza sconti -, Stefano Orlando adesso guarda al suo futuro in tv. Il Dopo reality di solito comincia con un bivio: o si passa subito all'incasso rimbalzando da un'ospitata a un salotto tv, o ci si ferma un attimo per non farsi travolgere e valutare la proposta giusta. Lei ha rischiato e scelto la seconda, centellinando apparizioni e interviste, rimandando a settembre i nuovi progetti. «Non ho mai sgomitato per esserci a tutti i costi, non m'interessa cominciare a farlo ora», dice a Panorama.it, ripercorrendo i grandi incontri della sua carriera, parlando dell'amicizia speciale con Tommaso Zorzi e della musica come terapia alla timidezza. Stefania, il suo ritorno alla normalità post reality è ... Leggi su panorama (Di lunedì 10 maggio 2021) Archiviata l'esperienza immersiva del Grande Fratello Vip - sei mesi ininterrotti sotto le telecamere che diventano a tratti un'autoanalisi senza sconti -, Stefanoadesso guarda al suo futuro in tv. Ilreality di solito comincia con un bivio: o si passa subito all'incasso rimbalzando da un'ospitata a un salotto tv, o ci si ferma un attimo per non farsi travolgere e valutare la proposta giusta. Lei ha rischiato e scelto la seconda, centellinando apparizioni e interviste, rimandando a settembre i nuovi progetti. «Non ho mai sgomitato per esserci a tutti i costi, non m'interessa cominciare a farlo ora», dice a Panorama.it, ripercorrendo i grandi incontri della sua carriera, parlando dell'amicizia speciale con Tommaso Zorzi e della musica come terapia alla timidezza., il suo ritorno alla normalità post reality è ...

