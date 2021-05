Spunta la pista turca per le pallottole italiane in Myanmar (Di lunedì 10 maggio 2021) La domanda resta sempre la stessa. Come ci sono finite delle pallottole con il marchio della Cheddite di Livorno nei diversi luoghi del Myanmar teatri di scontro tra la popolazione civile e i militari di Tatmadaw? Come è potuto accadere, visto che non dall’ultimo colpo di Stato militare del febbraio scorso, ma addirittura dagli anni ’90, l’Ue ha imposto un embargo sulle armi che vieta anche alle aziende italiane di vendere armi all’ex Birmania? È il tema dell’incontro privato e … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 10 maggio 2021) La domanda resta sempre la stessa. Come ci sono finite dellecon il marchio della Cheddite di Livorno nei diversi luoghi delteatri di scontro tra la popolazione civile e i militari di Tatmadaw? Come è potuto accadere, visto che non dall’ultimo colpo di Stato militare del febbraio scorso, ma addirittura dagli anni ’90, l’Ue ha imposto un embargo sulle armi che vieta anche alle aziendedi vendere armi all’ex Birmania? È il tema dell’incontro privato e … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

zazoomblog : Spunta la pista turca per le pallottole italiane in Myanmar - #Spunta #pista #turca #pallottole - infoitsport : Sarri, difficile il ritorno a Napoli: spunta un'altra pista - GINA32451015 : RT @zazoomblog: Denise Pipitone spunta la foto che riapre la pista rom. La conferma dell’avvocato di Piera Maggio - #Denise #Pipitone #spu… - zazoomblog : Denise Pipitone spunta la foto che riapre la pista rom. La conferma dell’avvocato di Piera Maggio - #Denise… - LaStampa : Corsa a due per acquistare il Novara: in stand by la trattativa con Pavanati, spunta una nuova pista -