“Spostiamo il coprifuoco”. Pierpaolo Sileri, la comunicazione sull’orario: “Ecco quando cambia” (Di lunedì 10 maggio 2021) Lo spostamento del coprifuoco dalle 22, nell’Italia quasi tutta in zona gialla, potrebbe avvenire nel giro di “7-10-15 giorni”. Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, a Domenica In si esprime così sull’ipotesi di modificare il coprifuoco, attualmente fissato alle 22. “Probabilmente nelle prossime settimane anche il coprifuoco potrebbe essere spostato in avanti: non è una mia decisione, deve esserci una valutazione scientifica”. “I numeri potrebbero consentirlo tra 7-10-15 giorni, quando è stata varata la norma ci trovavamo nel pieno della terza ondata”, dice Sileri. Le vaccinazioni proseguono, le fasce più anziane e fragili vengono progressivamente protette. “Forse osserveremo un aumento dei contagi nella popolazione più giovane, in coloro che si muovono di ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 10 maggio 2021) Lo spostamento deldalle 22, nell’Italia quasi tutta in zona gialla, potrebbe avvenire nel giro di “7-10-15 giorni”., sottosegretario alla Salute, a Domenica In si esprime così sull’ipotesi di modificare il, attualmente fissato alle 22. “Probabilmente nelle prossime settimane anche ilpotrebbe essere spostato in avanti: non è una mia decisione, deve esserci una valutazione scientifica”. “I numeri potrebbero consentirlo tra 7-10-15 giorni,è stata varata la norma ci trovavamo nel pieno della terza ondata”, dice. Le vaccinazioni proseguono, le fasce più anziane e fragili vengono progressivamente protette. “Forse osserveremo un aumento dei contagi nella popolazione più giovane, in coloro che si muovono di ...

