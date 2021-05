Sport: Cids, ‘sconcerto per proroga entrata in vigore norme in tema di lavoro sportivo’ (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag. – (Adnkronos) – “La Confederazione italiana degli Sportivi (Cids), non senza sconcerto, prende atto dell’approvazione dell’emendamento che proroga al 31/12/2023 l’entrata in vigore delle norme in tema di lavoro Sportivo e abolizione del vincolo Sportivo; si tratta di una precisa opzione che indebolisce l’intera riforma e di fatto elimina ogni possibilità di discussione e confronto sul tema in questa legislatura”. Così la Confederazione italiana degli Sportivi in una nota. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag. – (Adnkronos) – “La Confederazione italiana degliivi (), non senza sconcerto, prende atto dell’approvazione dell’emendamento cheal 31/12/2023 l’indelleindiivo e abolizione del vincoloivo; si tratta di una precisa opzione che indebolisce l’intera riforma e di fatto elimina ogni possibilità di discussione e confronto sulin questa legislatura”. Così la Confederazione italiana degliivi in una nota. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

