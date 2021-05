Spider-Man | No Way Home | il 3° film dell’Uomo Ragno del Marvel Cinematic Universe

(Di lunedì 10 maggio 2021) Tra Idella Fase Quattro delc’è-Man: No Way: dal cast alla trama, tutto quello che c’è da sapere. Peter Parker torna protagonista nelcon-Man: No Way. E’ uno deidella cosiddetta Fase Quattro della, che prende il via con Black Widow, prosegue con Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, Eternarls e poi proprio-Man 3 nel 2021. L’uscita era inizialmente prevista per l’estate del 2021 ma, a causa del Covid, è stato inevitabilmente rinviato. Dalla trama al cast, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sul ...

Ultime Notizie dalla rete : Spider Man

Il nuovo film d'animazione della Sony Pictures Animation, co prodotto da Phil Lord e Chris Miller (registi di Piovono Polpette , The Lego Movie e produttori di: Un Nuovo Universo ) è scritto e diretto da Michael Rianda e Jeff Rowe , che portano sullo schermo un riflessione profonda sui disagi famigliari nell'era digitale, sullo sfondo distopico ...Eternals, X - Men,: certezze e ipotesi sulla Fase 4 e 5 del Marvel Cinematic Universe Eternals , inizialmente previsto per lo scorso autunno, uscirà a novembre nelle sale americane. ...Tra I film della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe c'è Spider-Man: No Way Home: dal cast alla trama, tutto quello che c'è da sapere.Tutte le novità Marvel in arrivo: l'elenco completo del film Marvel in uscita dal 2021 al 2023: da Black Widow ai Guardiani della Galassia 3.