“Speranza il peggior ministro della Salute Nonostante il lungo lockdown | abbiamo il più alto numero di morti”

Leggi su ilparagone

(Di lunedì 10 maggio 2021) Per il senatore di Italexit Gianluigi Paragone non vi è alcun dubbio: “Al governo non sono riusciti a fronteggiare la pandemia e le loro decisioni hanno ammalorato l’economia reale”. “Altro che cambio di passo” che tutti si aspettavano con il governo Draghi, “mi sembra in assoluta continuità con quello precedente”, sottolinea Paragone durante l’intervista concessa a La Verità. Di questo ne è una dimostrazione il fatto chesostenuto un, in proporzioneil piùdi. Qualcosa non ha funzionato e continua a non funzionare”. Ma la linea adottata continua ad essere quella… “è il...