(Di lunedì 10 maggio 2021) Ilè già salvo, ilè molto vicino ad esserlo. Anzi, se il Fulham lunedì sera perdesse anche i Saints, a quota 37 in classifica, e a +10 sui londinesi terzultimi, sarebbero aritmeticamente salvi anche facendo zero punti da qui alla fine. Il match non promette nulla di buono, ma forse con InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Southampton-Crystal Palace (martedì, ore 21:00): formazioni, quote, pronostici -

Ultime Notizie dalla rete : Southampton Crystal

La Notizia Sportiva

Il sindaco di Londra gli conferì la cittadinanza onoraria e offrì un sontuoso banchetto a. Altro bagno di folla lo attese alPalace, dove Garibaldi tenne un atteso discorso. A ...Palace 1 (ore 21.15) Anticipo della trentaseiesima giornata di Premier League. I padroni di casa vengono dalla sconfitta esterna per 2 - 0 contro il Liverpool e in classifica ...L'11 maggio 2021 Napoli - Udinese, visibile su Sky, apre la 36° giornata di Liga; anticipi anche in Premier League (Sky) e Liga (DAZN) ...Sports Mole prevede lo scontro di Premier League di martedì tra Southampton e Crystal Palace, tra cui previsioni, notizie di squadra e possibili formazioni. In quello che sicuramente non è altro che u ...