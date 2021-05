Sony, XDEV Europe, che ha pubblicato Returnal, diventa un'organizzazione globale (Di lunedì 10 maggio 2021) Sony XDEV Europe ha collaborato con team indipendenti come Quantic Dream e Housemarque per molti anni, ma ora il suo raggio d'azione sembra estendersi a tutto il mondo. Lo studio di Liverpool, responsabile di uscite come Returnal e Detroit: Become Human, storicamente si interfacciava solo con team Europei, ma un rimpasto interno sembra averlo reso responsabile delle attività second-party di PlayStation in tutto il mondo. Ciò si evince indirettamente dai profili di alcuni impiegati di XDEV. I dipendenti di lunga data ora descrivono i loro ruoli come produttori esterni nell'ambito di PlayStation Studios. Alcuni indicano perfino le loro posizioni come Global External Producers, a dimostrazione del fatto che XDEV si muove ormai a livello mondiale. Inoltre, sul sito ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 10 maggio 2021)ha collaborato con team indipendenti come Quantic Dream e Housemarque per molti anni, ma ora il suo raggio d'azione sembra estendersi a tutto il mondo. Lo studio di Liverpool, responsabile di uscite comee Detroit: Become Human, storicamente si interfacciava solo con teami, ma un rimpasto interno sembra averlo reso responsabile delle attività second-party di PlayStation in tutto il mondo. Ciò si evince indirettamente dai profili di alcuni impiegati di. I dipendenti di lunga data ora descrivono i loro ruoli come produttori esterni nell'ambito di PlayStation Studios. Alcuni indicano perfino le loro posizioni come Global External Producers, a dimostrazione del fatto chesi muove ormai a livello mondiale. Inoltre, sul sito ...

Advertising

Asgard_Hydra : PlayStation Studios oltre Japan Studio: Sony XDEV avrà un ruolo internazionale - Asgard_Hydra : Sony XDEV Europa sembra diventato internazionale: coprirà il ruolo di Japan Studio? - - GiampieroGiglio : @brema82 @Sony_XDEV @PlayStationIT @PlayStationEU Per me non è affatto un genere di nicchia. Gli ultimi anni sono s… - brema82 : @ArcimagoGix @isamus82 @Sony_XDEV @PlayStationIT @PlayStationEU passaparola, grazie ad un pubblico che, magari, rie… - brema82 : @ArcimagoGix @isamus82 @Sony_XDEV @PlayStationIT @PlayStationEU Sì, diciamo che con 'mainstream' mi riferivo appunt… -