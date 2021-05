“Sono stata male”. Antonella Clerici, il pubblico ha notato quello che ha fatto. È lei a spiegare cosa è successo (Di lunedì 10 maggio 2021) Nuova puntata di ‘È sempre mezzogiorno’ con Antonella Clerici. La conduttrice televisiva ha annunciato in diretta di non essere stata affatto bene. E infatti non ha potuto portare avanti ciò che è solita fare durante il programma. Una situazione inattesa, capitata proprio mentre si stava godendo un momento di relax assoluto a Portofino. Ha passato lì il weekend appena trascorso e pensava di poter festeggiare nel miglior modo possibile la festa della mamma, ma qualcosa è andato decisamente storto. E nella giornata del 10 maggio è stata costretta a raccontare tutto ai telespettatori per chiarire il suo insolito comportamento. Infatti, a differenza di quanto fa di consueto durante la trasmissione, non ha assaggiato alcun cibo preparato ai fornelli. La gente si è chiesta dunque il motivo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 10 maggio 2021) Nuova puntata di ‘È sempre mezzogiorno’ con. La conduttrice televisiva ha annunciato in diretta di non essereafbene. E infatti non ha potuto portare avanti ciò che è solita fare durante il programma. Una situazione inattesa, capitata proprio mentre si stava godendo un momento di relax assoluto a Portofino. Ha passato lì il weekend appena trascorso e pensava di poter festeggiare nel miglior modo possibile la festa della mamma, ma qualè andato decisamente storto. E nella giornata del 10 maggio ècostretta a raccontare tutto ai telespettatori per chiarire il suo insolito comportamento. Infatti, a differenza di quanto fa di consueto durante la trasmissione, non ha assaggiato alcun cibo preparato ai fornelli. La gente si è chiesta dunque il motivo ...

