“Sono anoressica”, rivela la modella plus size Tess Holliday (Di lunedì 10 maggio 2021) “Non mi vergogno di dirlo, soffro di anoressia nervosa e Sono in cura“, Sono le parole shock che Tess Holliday, modella plus size, ha dichiarato su Twitter. E a chi le ha domandato come possa essere anoressica e contemporaneamente in sovrappeso, la modella ha risposto senza peli sulla lingua. Tess Holliday e la carriera nella L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 10 maggio 2021) “Non mi vergogno di dirlo, soffro di anoressia nervosa ein cura“,le parole shock che, ha dichiarato su Twitter. E a chi le ha domandato come possa esseree contemporaneamente in sovrappeso, laha risposto senza peli sulla lingua.e la carriera nella L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

zazoomblog : “Sono anoressica” rivela la modella plus size Tess Holliday - #“Sono #anoressica” #rivela #modella - 91VMEDICINE : Tw//cibo - - - - - Grazie mamma per avermi detto che un giorno sono obesa un altro anoressica e che se mangio un a… - liebevseb : io per commenti del genere sono anoressica dal 2018… ti prego, so che è difficile far finta di niente davanti a com… - NINTAIRY0KU : Ma poi, saranno cazzi miei?? Lo vengo a dire a voi se sono anoressica? Che appena avete saputo quanto pensavo vi si… - NINTAIRY0KU : Oggi a pranzo da nonna si sono tutti messi a chiedermi quanto pesassi, un parente mi ha pure detto 'ma sei anoressi… -