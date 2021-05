Sondaggi politici, Lega e FdI divisi solo da un 3,4%. Nuovo minimo per Salvini (Di lunedì 10 maggio 2021) Non si arresta la caduta della Lega. La supermedia settimanale dei Sondaggi politici conferma la parabola discendente del Carroccio e la cavalcata di Giorgia Meloni La Lega di Matteo Salvini continua a calare nei Sondaggi e scende sotto il 22% per la prima volta in 3 anni. È la fotografia resa dalla supermedia dei Sondaggi politici di Youtrend al 6 Maggio. La Lega sarebbe ora al 21,8%, perdendo mezzo punto percentuale in due settimane. Segue a ruota il Partito Democratico, che guadagna lo 0,6% e si attesta al 19,4%. Fratelli d’Italia acquista mezzo punto (praticamente quanto perso dalla Lega) e sale al 18,4%: un Nuovo record per Giorgia Meloni. Infine, il M5S perde mezzo punto e si ferma al 16,4%. ... Leggi su zon (Di lunedì 10 maggio 2021) Non si arresta la caduta della. La supermedia settimanale deiconferma la parabola discendente del Carroccio e la cavalcata di Giorgia Meloni Ladi Matteocontinua a calare neie scende sotto il 22% per la prima volta in 3 anni. È la fotografia resa dalla supermedia deidi Youtrend al 6 Maggio. Lasarebbe ora al 21,8%, perdendo mezzo punto percentuale in due settimane. Segue a ruota il Partito Democratico, che guadagna lo 0,6% e si attesta al 19,4%. Fratelli d’Italia acquista mezzo punto (praticamente quanto perso dalla) e sale al 18,4%: unrecord per Giorgia Meloni. Infine, il M5S perde mezzo punto e si ferma al 16,4%. ...

