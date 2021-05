Sondaggi elettorali Ixè: balzo in avanti di Fratelli d’Italia (Di lunedì 10 maggio 2021) . L’Istituto Ixè ha rilevato le intenzioni di voto ai partiti al 7 maggio. Rispetto alla precedente rilevazione di marzo, la Lega perde due punti percentuali attestandosi al 21,6%. Si riduce il vantaggio sul Pd: due mesi fa i punti di distacco erano più di quattro. Ora sono meno di due, complice il ritorno al segno più del Pd che guadagna otto decimi e sfiora quota 20%. Il vero balzo in avanti lo registra però Fratelli d’Italia che in due mesi cresce di quasi tre punti percentuali portandosi al 18,1%. Il partito guidato da Giorgia Meloni pesca dai delusi di Lega ma anche Forza Italia. Il partito di Berlusconi cala dell’1,2% al 7,8%. Il consenso guadagnato con l’appoggio incondizionato al governo Draghi si è già eroso dopo sessanta giorni. Sondaggi elettorali Ixè: ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 10 maggio 2021) . L’Istituto Ixè ha rilevato le intenzioni di voto ai partiti al 7 maggio. Rispetto alla precedente rilevazione di marzo, la Lega perde due punti percentuali attestandosi al 21,6%. Si riduce il vantaggio sul Pd: due mesi fa i punti di distacco erano più di quattro. Ora sono meno di due, complice il ritorno al segno più del Pd che guadagna otto decimi e sfiora quota 20%. Il veroinlo registra peròche in due mesi cresce di quasi tre punti percentuali portandosi al 18,1%. Il partito guidato da Giorgia Meloni pesca dai delusi di Lega ma anche Forza Italia. Il partito di Berlusconi cala dell’1,2% al 7,8%. Il consenso guadagnato con l’appoggio incondizionato al governo Draghi si è già eroso dopo sessanta giorni.Ixè: ...

Diversamente dal premier, la fiducia del governo è ancora in calo seppur di appena due decimi (45,2%).