Somaliland | qualcosa si muove? Steak & chips a Hargeisa

Leggi su formiche

(Di lunedì 10 maggio 2021) Cosa e dove è? È la capitale del, un non-Stato povero ma funzionante da circa quaranta anni secondo un sistema democratico (o quasi), collocato in un luogo strategico del Corno d’Africa ma non riconosciuto quasi da nessuno. Se il settimanale The Economist dedica, nel suo ultimo fascicolo, un editoriale al tema, vuol dire chesie che quindi è il momento di informare i lettori. Tanto più che il vostro chroniqueur è stato alcuni giorni ad, nel lontano agosto 1970 quando, a 28 anni, aveva per la prima volta il compito di guidare una missione di valutazione di progetti della Banca mondiale. Allora, laera la Regione settentrionale della Repubblica della Somalia. L’unificazione era avvenuta nel 1960 quando l’area (sino ad allora una ...