Solos | il trailer della nuova serie antologica con Anne Hathaway e Morgan Freeman

(Di lunedì 10 maggio 2021) Il 25 giugno arriversà su Amazon Prime Video la, ecco ildell'atteso progetto dal cast stellare.è lain arrivo su Amazon Prime Video di cui online è stato condiviso ilche regala le prime sequenze e la data di uscita: il 25 giugno in streaming. Nel video si possono vedere i protagonisti, che comprendono anche i premi Oscar, alle prese con dei momenti emozionanti. Il progetto è stato creato da David Weil e nel cast dici sono Uzo Aduba che interpreterà Asha, Nicole Beharie sarà Nera,avrà la parte di ...

Amazon Prime Video ha svelato oggi il trailer ufficiale dell'attesissima serie antologica Amazon Original, creata da David Weil e con i premi Oscar Morgan Freeman, Anne Hathaway e Helen Mirren, la vincitrice dell'Emmy Uzo Aduba, ...