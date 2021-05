“Solo lei o Belen”. Diletta Leotta, l’attacco senza precedenti della famosa collega: “I suoi soldi…” (Di lunedì 10 maggio 2021) Diletta Leotta asfaltata dalla collega. Ancora al centro del mirino la giornalista sportiva. ma questa volta a parlare è Paola Ferrari durante un’intervista rilasciata a Il Giornale, dove ripercorrendo gli anni della sua carriera ha speso alcune considerazioni sulla notorietà della biondissima star di Dazn, tirando in ballo anche Belen Rodriguez. Queste le sue riflessioni. La conduttrice ha ripercorso per i lettori de Il Giornale gli anni della carriera professionale, concedendo qualche dettaglio in più su di sé: “Gli anni di piombo li ho vissuti molto intensamente e porto ancora le ferite dentro. Salvai la vita a un mio compagno di scuola ideologicamente molto distante da me, ma in quegli anni ho ricevuto pesanti minacce di morte. Ho visto tanti ragazzi ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 10 maggio 2021)asfaltata dalla. Ancora al centro del mirino la giornalista sportiva. ma questa volta a parlare è Paola Ferrari durante un’intervista rilasciata a Il Giornale, dove ripercorrendo gli annisua carriera ha speso alcune considerazioni sulla notorietàbiondissima star di Dazn, tirando in ballo ancheRodriguez. Queste le sue riflessioni. La conduttrice ha ripercorso per i lettori de Il Giornale gli annicarriera professionale, concedendo qualche dettaglio in più su di sé: “Gli anni di piombo li ho vissuti molto intensamente e porto ancora le ferite dentro. Salvai la vita a un mio compagno di scuola ideologicamente molto distante da me, ma in quegli anni ho ricevuto pesanti minacce di morte. Ho visto tanti ragazzi ...

Advertising

KoenigLaurin : @Pontifex_it @petergomezblog Ecco, io vorrei solo essere lasciato in pace da tutti gli ipocondriaci e dai maniaci d… - rossella0987 : @CasaPrelemi Sono forti fuori.. Lei ha è molto attaccata a cosa pensano da casa.. In poche parole dice che si sbatt… - girlonfiire_ : @alwaysunsteady ma anche io sono etero?? la differenza è che io ho gusto e lei no, ma ti giuro ha fatto “mi è cominc… - rossella0987 : @CasaPrelemi Faceva delle domande ad Awed come volesse far arrivare lui a dire delle cose.. Tipo:Pensi che lei facc… - iaia71716551 : RT @_DAGOSPIA_: PAOLA FERRARI VS DILETTA: NON RAPPRESENTA LE GIORNALISTE ITALIANE MA SOLO SE STESSA. O FORSE BELEN -