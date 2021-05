Societe Generale, focus su corporate banking dopo perdite nel trading (Di lunedì 10 maggio 2021) (Teleborsa) – Il gruppo bancario francese Societe Generale ha presentato oggi un aggiornamento per la propria strategia di medio termine per il core business, segnalando una maggiore concentrazione sulle attività di corporate banking a discapito del trading, dopo le perdite registrate lo scorso anno nella gestione di derivati complessi. L’obiettivo – si legge in un comunicato – è quello di consolidare la posizione di banca d’affari e di investimento europea di primo livello. La banca ha fissato tre priorità: rilanciare una crescita forte e sostenibile mantenendo una strategia incentrata sul cliente e apportando aggiustamenti mirati ed equilibrati all’allocazione del capitale a favore di finanziamenti, consulenza e operazioni bancarie; portare avanti la riduzione dei ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 10 maggio 2021) (Teleborsa) – Il gruppo bancario franceseha presentato oggi un aggiornamento per la propria strategia di medio termine per il core business, segnalando una maggiore concentrazione sulle attività dia discapito delleregistrate lo scorso anno nella gestione di derivati complessi. L’obiettivo – si legge in un comunicato – è quello di consolidare la posizione di banca d’affari e di investimento europea di primo livello. La banca ha fissato tre priorità: rilanciare una crescita forte e sostenibile mantenendo una strategia incentrata sul cliente e apportando aggiustamenti mirati ed equilibrati all’allocazione del capitale a favore di finanziamenti, consulenza e operazioni bancarie; portare avanti la riduzione dei ...

