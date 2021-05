«Social innovation», c'è anche Alessandro Zan tra gli ospiti del nuovo appuntamento del Wired Next Fest (Di lunedì 10 maggio 2021) Continua con l’appuntamento del 12 maggio la nuova edizione del Wired Next Fest, realizzato, come per le passate edizioni, in collaborazione con Audi. All’interno di un calendario che si articola in 5 appuntamenti tematici nell’arco di 6 mesi, la parola chiave, il fil rouge, che unisce tutti gli incontri è Equilibri: tanti, diversi e dinamici per affrontare la realtà in continuo cambiamento di un mondo alle prese con gli effetti della pandemia. Si è iniziato il 14 aprile con un appuntamento dedicato all’intrattenimento e allo storytelling, racchiuso nella parola Play, che ha registrato oltre 45.000 visite al minisito, 35.000 video views, 420.000 Social reach e 874.000 impressions. Il 12 maggio si parlerà invece di Social innovation, ovvero di quelle ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 10 maggio 2021) Continua con l’del 12 maggio la nuova edizione del, realizzato, come per le passate edizioni, in collaborazione con Audi. All’interno di un calendario che si articola in 5 appuntamenti tematici nell’arco di 6 mesi, la parola chiave, il fil rouge, che unisce tutti gli incontri è Equilibri: tanti, diversi e dinamici per affrontare la realtà in continuo cambiamento di un mondo alle prese con gli effetti della pandemia. Si è iniziato il 14 aprile con undedicato all’intrattenimento e allo storytelling, racchiuso nella parola Play, che ha registrato oltre 45.000 visite al minisito, 35.000 video views, 420.000reach e 874.000 impressions. Il 12 maggio si parlerà invece di, ovvero di quelle ...

Advertising

wireditalia : Il programma completo dell'appuntamento del Wired Next Fest del 12 maggio sul tema della Social Innovation. Tra gli… - antocalderone : Il Wired Next Fest torna il 12 maggio con la social innovation - wireditalia : Barbara Piga, architetto e ricercatrice (Università di Milano) e Marco Boffi, psicologo e ricercatore (Università… - paragkhanna : RT @wireditalia: Il programma completo dell'appuntamento del Wired Next Fest del 12 maggio sul tema della Social Innovation. Tra gli ospiti… - LazioInnova : ??? 19 Maggio 16-30-17.30 ZagTalk - Giocando si innova. Nuovi paradigmi per il #gaming ?? -