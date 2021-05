«So che a volte dico o posto cose strane | ma è così che funziona il mio cervello» le parole dell' imprenditore tecnologico

(Di lunedì 10 maggio 2021) Parola d’ordine: stupire. Non è una novità quando parliamo di Elon Musk. L’, cofondatore di Tesla e SpaceX, questa volta torna a far parlare di sé con una rivelazione choc rilasciata durante un suo intervento al programma tv americano Saturday Night Live: «Ho la sindrome di Asperger». Elon Musk dice addio ad Amber Heard, ex moglie di Johnny Depp guarda le foto Leggi anche › L’Elon Musk stupisce ancora: si auto elegge technoking di Tesla, di cui ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : che volte

ilmessaggero.it

... trattando di un " grande schermo ", capace di piegarsi duesu se stesso, permettendo una fruizione assai simile a quella di uno smartphone quando chiuso,sarebbe inevitabilmente abbastanza ...L'ex Miss ha raccontato piùi bei ricordi legati all'attore. "Fabio è stato l'inizio in tutto. Ci siamo messi insiemeavevo 19 anni ed ero piccola. " ha spiegato in passato a Verissim . " ...Vinta la Champions africana con lo Zamalek, Emam approda all'Udinese nel 1996 con grandi aspettative: andrà via dopo 3 stagioni e poche presenze.Le indicazioni che possono arrivare da una realtà della mobilità delle dimensioni di Uber sono preziose per chi studia i veicoli del futuro, visto che il cosiddetto ride-hailing svolgerà un ruolo semp ...