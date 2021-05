Snam: nuova sede a Milano nel distretto “Symbiosis” di Covivio, iniziativa di rigenerazione urbana a Sud di Porta Romana (Di lunedì 10 maggio 2021) Dal 2024 il nuovo edificio affiancherà lo storico presidio di San Donato per ospitare i circa 1.000 dipendenti dell’area di Milano Snam ha firmato con Covivio un contratto di compravendita per l’acquisto di un edificio di futura realizzazione a Milano che, a partire dal primo trimestre del 2024, diventerà l’headquarter della società, affiancando lo storico presidio di San Donato Milanese. Il nuovo edificio, che sarà realizzato da Covivio all’interno del distretto “Symbiosis” secondo i criteri di sostenibilità dell’iniziativa europea Sharing Cities, è stato progettato mettendo al centro le persone e le modalità di lavoro del futuro e sarà integrato con la città e con il verde, contribuendo ulteriormente alla rigenerazione ... Leggi su tpi (Di lunedì 10 maggio 2021) Dal 2024 il nuovo edificio affiancherà lo storico presidio di San Donato per ospitare i circa 1.000 dipendenti dell’area diha firmato conun contratto di compravendita per l’acquisto di un edificio di futura realizzazione ache, a partire dal primo trimestre del 2024, diventerà l’headquarter della società, affiancando lo storico presidio di San Donato Milanese. Il nuovo edificio, che sarà realizzato daall’interno del” secondo i criteri di sostenibilità dell’europea Sharing Cities, è stato progettato mettendo al centro le persone e le modalità di lavoro del futuro e sarà integrato con la città e con il verde, contribuendo ulteriormente alla...

