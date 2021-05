Sky | ascolti al top nel weekend | quasi 10% di share per Juventus-Milan

(Di lunedì 10 maggio 2021) Ilsi è chiuso in modo più che positivo per Sky, conche hanno premiato la pay Tv grazie agli eventi importanti che erano inserite nel palinsesto nelle giornate dell’8 e 9 maggio. Riscontri più che positivi, infatti, per calcio, Formula Uno e tennis. Ieri, in prime time, il posticipo della 35^giornata di L'articolo

tv, Juventus - Milan boom suBoom per Juventus - Milan suSport: la sfida vinta dai rossoneri (unico neo, l'ansia per le condizioni di Ibrahimovic ) sul campo della Signora bianconera ...... un incremento dei lettori, deglidi notiziari e programmi di approfondimento, e una ... le 5 testate giornalistiche italiane percepite più attendibili sonoTG24, Ansa, Il Sole 24 Ore, TG ...Più che positivi gli Sky ascolti 8 9 maggio 2021, grazie a calcio, tennis e Formula Uno. Il posticipo di Serie A Juventus-Milan vicino al 10% di share ...Gli ascolti premiano il weekend di sport su Sky con calcio, Formula 1 e tennis in copertina. Ieri, in prime time, il posticipo della 35\^giornata di Serie A Juventus-Milan, in dire ...