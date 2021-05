Skriniar: “Non ho mai ascoltato o commentato le voci di mercato. Sono concentrato sull’Inter” (Di lunedì 10 maggio 2021) Milan Skriniar, difensore dell’Inter, in un’intervista a Sport Aktuality ha parlato del suo futuro con la maglia neroazzurra. “Le voci ci Sono state, ci Sono e ci saranno. Tuttavia, non le ho mai ascoltate o commentate. Certo, non sarà diverso dopo questa stagione. Voglio godermi questa grande sensazione ora, poi voglio finire la stagione e prepararmi per gli Europei. Se il prossimo anno difenderò il titolo con la maglia dell’Inter? Certamente sì”. FOTO: Sito Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 10 maggio 2021) Milan, difensore dell’Inter, in un’intervista a Sport Aktuality ha parlato del suo futuro con la maglia neroazzurra. “Lecistate, cie ci saranno. Tuttavia, non le ho mai ascoltate o commentate. Certo, non sarà diverso dopo questa stagione. Voglio godermi questa grande sensazione ora, poi voglio finire la stagione e prepararmi per gli Europei. Se il prossimo anno difenderò il titolo con la maglia dell’Inter? Certamente sì”. FOTO: Sito Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

