Sindaco Roma | Letta | “Gualtieri ottimo candidato | Zingaretti impegnato”

"Roberto Gualtieri ha deciso di candidarsi" Sindaco di Roma "e noi abbiamo fatto la scelta di sostenerlo. Nicola Zingaretti sarebbe stato un ottimo candidato ma sta facendo un'altra cosa e la sta facendo molto bene: sta gestendo il Lazio e quindi l'ipotesi di una sua candidatura aveva la necessità di essere gestita e verificata nei rapporti con l'impegno nella regione, soprattutto nel corso della campagna vaccinale". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, intervenuto a 'Forrest' su Radio Raiuno, commentando la vicenda delle candidature per il ruolo di primo cittadino della Capitale. Sulla scelta del Pd di puntare su Gualtieri è molto critico Carlo Calenda: "Ieri è successa una cosa veramente strana. Da sette mesi giro la città e faccio ...

