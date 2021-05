Sileri: “Le mascherine all’aperto? Obbligatorie finché non vaccineremo 30 milioni di persone” (Di lunedì 10 maggio 2021) Con l’arrivo delle alte temperature e dell’estate, ecco che in molti si iniziano a domandare: ma queste mascherine quando potremo levarle? all’aperto si intende, ovviamente. Perché al chiuso rimarranno Obbligatorie ancora per molto e lungo tempo. Una prima risposta, seppure non ufficiale e a mezzo stampa, l’ha dato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, intervenendo a 24 Mattino su Radio 24: “Togliersi la mascherina all’aperto? Concordo con questa ipotesi quando saranno raggiunti i 30 milioni (la metà della popolazione target) con almeno una dose di vaccino, bisognerà aspettare 3 settimane per avere una buona protezione, allora è chiaro che anche la mascherina all’aperto dove non c’è assembramento credo sia sensato mettersela in tasca e rimettersela in faccia ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) Con l’arrivo delle alte temperature e dell’estate, ecco che in molti si iniziano a domandare: ma questequando potremo levarle?si intende, ovviamente. Perché al chiuso rimarrannoancora per molto e lungo tempo. Una prima risposta, seppure non ufficiale e a mezzo stampa, l’ha dato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo, intervenendo a 24 Mattino su Radio 24: “Togliersi la mascherina? Concordo con questa ipotesi quando saranno raggiunti i 30(la metà della popolazione target) con almeno una dose di vaccino, bisognerà aspettare 3 settimane per avere una buona protezione, allora è chiaro che anche la mascherinadove non c’è assembramento credo sia sensato mettersela in tasca e rimettersela in faccia ...

Advertising

barinewstv : Sileri: “Via mascherine con 30mila vaccinati e coprifuoco fino a mezzanotte” - anteprima24 : ** #Mascherine, centri commerciali e #Coprifuoco: le 'aperture' di #Sileri ** - leggoit : Mascherine all'aperto, quando potremo toglierle? #Sileri: «Ecco la data. Italia in zona bianca come l'Inghilterra» - momentosera : #Terapieintensive, solo in 3 regioni oltre la soglia critica del 30%. #Sileri: «Con 30 milioni di vaccinati stop al… - Giornaleditalia : Mascherine covid, Sileri: 'Via entro giugno in pubblico' -