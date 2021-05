Sileri: “Entro fine giugno, con 30 milioni di vaccinati, via mascherina all’aperto. Centri commerciali? Devono riaprire nel weekend” (Di lunedì 10 maggio 2021) “riaprire i Centri commerciali nel weekend? Non vedo perché non debbano riaprire nel breve termine. Potrebbero riaprire già con il prossimo turno di riaperture, chiaramente con delle regole da rispettare, come un termo-scanner all’entrata e flussi contingentati, perché sono un filtro. Questo l’ho sempre detto dallo scorso anno”. Lo annuncia ai microfoni di “24 Mattino” (Radio24) il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, che spiega: “Coi numeri che abbiamo oggi, non tanto in termini di contagi, che secondo me tenderanno a salire nelle prossime settimane soprattutto nella fascia dei giovani, ma avendo protetto le fasce più deboli della popolazione con la vaccinazione, è chiaro che anche i Centri commerciali Devono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) “nel? Non vedo perché non debbanonel breve termine. Potrebberogià con il prossimo turno di riaperture, chiaramente con delle regole da rispettare, come un termo-scanner all’entrata e flussi contingentati, perché sono un filtro. Questo l’ho sempre detto dallo scorso anno”. Lo annuncia ai microfoni di “24 Mattino” (Radio24) il sottosegretario alla Salute Pierpaolo, che spiega: “Coi numeri che abbiamo oggi, non tanto in termini di contagi, che secondo me tenderanno a salire nelle prossime settimane soprattutto nella fascia dei giovani, ma avendo protetto le fasce più deboli della popolazione con la vaccinazione, è chiaro che anche i...

