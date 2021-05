"Si vede qualcosa dentro". Manuela Ferrera e quel dettaglio "fisico" sconvolgente: la foto che non lascia dubbi | Guarda (Di lunedì 10 maggio 2021) “Sei dimagrita all'Isola dei Famosi e si vedeva palesemente qualcosa dentro”: Giacomo Urtis torna a pungere con la divisa da medico. Stavolta, prende di mira Manuela Ferrera, che ha partecipato all'Isola dei famosi. “Manuela Ferrera è una bellissima ragazza, verissimo. Una cosa che mi è saltato all'occhio è il fotogramma di un gluteo strano. Potrebbe essere ritoccato, ma serve una radiografia per saperlo. Lei ha fatto delle storie dicendo che non ha nulla nel gluteo. Ma voi che avete visto la foto di Manuela dimagrita e con quei glutei non avete avuto un dubbio?, tuona Urtis. “Cara Manuela non me la racconti giusta: hai segreti. Perchè non dirlo?”. E adesso potrebbe iniziare ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) “Sei dimagrita all'Isola dei Famosi e siva palesemente”: Giacomo Urtis torna a pungere con la divisa da medico. Stavolta, prende di mira, che ha partecipato all'Isola dei famosi. “è una bellissima ragazza, verissimo. Una cosa che mi è saltato all'occhio è ilgramma di un gluteo strano. Potrebbe essere ritoccato, ma serve una radiografia per saperlo. Lei ha fatto delle storie dicendo che non ha nulla nel gluteo. Ma voi che avete visto ladidimagrita e con quei glutei non avete avuto uno?, tuona Urtis. “Caranon me la racconti giusta: hai segreti. Perchè non dirlo?”. E adesso potrebbe iniziare ...

