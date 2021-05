Si scatenano gli ultras di Speranza. La guerra sporca contro Zambon (Di lunedì 10 maggio 2021) Esce il libro del ricercatore dell'Oms che ha incastrato il ministro sul dossier scomparso: "Difficile pensare non sia coinvolto” Leggi su ilgiornale (Di lunedì 10 maggio 2021) Esce il libro del ricercatore dell'Oms che ha incastrato il ministro sul dossier scomparso: "Difficile pensare non sia coinvolto”

Advertising

FanpageLadurso : RT @pomeriggio5: Pippo Baudo contro il discorso di Fedez al Concertone: 'Io avrei spento le telecamere' Anche a #Pomeriggio5 gli ospiti s… - Marisab79879802 : RT @millywo: #LamorgeseDimettiti non è in tendenza!!! Forse il ns popolo merita questo schifo!!! Vedo in tendenza cazzate su cui si scatena… - marialauraloi : RT @millywo: #LamorgeseDimettiti non è in tendenza!!! Forse il ns popolo merita questo schifo!!! Vedo in tendenza cazzate su cui si scatena… - millywo : #LamorgeseDimettiti non è in tendenza!!! Forse il ns popolo merita questo schifo!!! Vedo in tendenza cazzate su cui… - zgianniz : @matteorenzi Gli altri ex premier non viaggiano da senatori, né scatenano crisi di governo tra un viaggio e l'altro. Sei un fenomeno! -