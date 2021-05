Si conoscono in chat, ma al primo incontro sessuale con il professionista lo rapina: arrestato (Di lunedì 10 maggio 2021) Si erano conosciuti da un paio di settimane sul sito 'bakeka incontri' , dopodiché il professionista veronese 50enne gli aveva dato appuntamento a casa sua la sera dello scorso 3 febbraio per un ... Leggi su leggo (Di lunedì 10 maggio 2021) Si erano conosciuti da un paio di settimane sul sito 'bakeka incontri' , dopodiché ilveronese 50enne gli aveva dato appuntamento a casa sua la sera dello scorso 3 febbraio per un ...

francobus100 : Si conoscono in chat, ma al primo incontro sessuale con il professionista lo rapina: arrestato - olga453901841 : RT @Gazzettino: Si conoscono in chat, ma al primo #incontro sessuale con il professionista lo #rapina: arrestato - Gazzettino : Si conoscono in chat, ma al primo #incontro sessuale con il professionista lo #rapina: arrestato - xdevilinmybrain : RT @xdevilinmybrain: Quando non ho voglia di fare un cazzo mi affido alle ff che fanno cagare, basate sui larry che sbagliano numero e si c… - pamelaamadeo : @Ruffino_Lorenzo Si conoscono i numeri degli insegnanti? Sto sentendo molte amiche lamentarsi di qualche effetto co… -