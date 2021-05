Shining Girls | Jamie Bell nel cast della serie

(Di martedì 11 maggio 2021) L'attoresarà uno dei protagonisti, prodotta per Apple TV+, accanto a Elisabeth Moss e Wagner Moura.sarà uno dei protagonisti di, la nuovatv prodotta per Apple TV+, e con lui ci sarà anche Elisabeth Moss. Il progetto è tratto dal romanzo scritto da Lauren Beukes e l'adattamento sarà curato da Silka Luisa, che riveste anche il ruolo di showrunner. Inl'attrice Elisabeth Moss, protagonista di The Handmaid's Tale, avrà la parte di Kirby, una reporter di Chicago che sopravvive a un brutale attacco e si ritrova in difficoltà a mantenere il controllo sulla realtà mentre va alla caccia di chi ...

La serie segna anche un'altra collaborazione tra Apple e MRC Television, lo studio dietro la prossima serie Apple Original, e la serie limitata The Shrink Next Door, in associazione con ... MRC Television ha attualmente in fase di pre-produzione The Terminal List con star Chris Pratt, Shrink Next Door con protagonisti Will Ferrell e Paul Rudd.