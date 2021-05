Settimana decisiva per il coprifuoco. Ma già adesso lo rispettano in pochi (Di lunedì 10 maggio 2021) Il governo si prepara alla Settimana decisiva per dare il via libera a un nuovo giro di riaperture anche se la sintesi politica tra i diversi sentire nelle anime della maggioranza spetterà a Draghi. ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) Il governo si prepara allaper dare il via libera a un nuovo giro di riaperture anche se la sintesi politica tra i diversi sentire nelle anime della maggioranza spetterà a Draghi. ...

