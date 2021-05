Setmana Ciclistica Valenciana | Arianna Fidanza sfiora il successo nell’ultima tappa

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 10 maggio 2021) Il ciclismo non è semplicemente uno sport individuale. A volte il gioco di squadra può aver un peso maggiore della singola prestazione e per questo motivo è fondamentale trovare l’intesa perfetta con le proprie compagne. Lo sa bene, che ha chiuso in seconda posizione l’ultima frazione dellavinta dalla collega Urška Žigart (Team BikeExchange). Colpita da una caduta nella giornata precedente, la 26enne di Brembate Sopra ha saputo riprendersi al meglio proteggendo nel finale l’attacco della giovane slovena, scattata quando mancavano settanta chilometri dal traguardo di Alicante. Pronta a sfruttare l’occasione di giocarsi le proprie chance in volata, la velocista orobica ha superato allo sprint la spagnola Sheyla Gutiérrez (Movistar Team) confermando l’ottimo ...