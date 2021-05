Serie Sky Domina, Kasia Smutniak: “Livia Drusilla, la prima femminista della storia” (Di lunedì 10 maggio 2021) La Serie Sky Domina racconterà il potere nella Roma Imperiale attraverso gli occhi di una donna che ha plasmato un’epoca: Livia Drusilla. A vestire i panni della terza moglie di Ottaviano c’è l’attrice Kasia Smutniak; lei insieme al cast, la regista Claire McCarthy e il creatore e sceneggiatore Simon Burke hanno presentato in anteprima la Serie, al via su Sky Atlantic dal 14 maggio con tutti gli episodi. Kasia Smutniak ha parlato dell’importanza di portare in scena storie di donne forti che però hanno lasciato un enorme impatto. Il tutto viene narrato dal punto di vista femminile, che è una cosa assolutamente inedita. Per scriverla, Burke ha attinto a molto materiale storico al fine di rendere la ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 10 maggio 2021) LaSkyracconterà il potere nella Roma Imperiale attraverso gli occhi di una donna che ha plasmato un’epoca:. A vestire i panniterza moglie di Ottaviano c’è l’attrice; lei insieme al cast, la regista Claire McCarthy e il creatore e sceneggiatore Simon Burke hanno presentato in antela, al via su Sky Atlantic dal 14 maggio con tutti gli episodi.ha parlato dell’importanza di portare in scena storie di donne forti che però hanno lasciato un enorme impatto. Il tutto viene narrato dal punto di vista femminile, che è una cosa assolutamente inedita. Per scriverla, Burke ha attinto a molto materiale storico al fine di rendere la ...

