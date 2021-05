Serie C, slitta il secondo turno play off: Juve Stabia-Palermo rinviata al 19 (Di lunedì 10 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Consiglio Direttivo di Lega Pro ha deciso di rinviare tutto il programma delle gare del secondo turno dei play off di una settimana. Anche la sfida tra Juve Stabia e Palermo, dunque, si giocherà mercoledì 19 maggio alle ore 17.30. Lo slittamento è dovuto al rinvio della partita fra Triestina e Virtus Verona del girone B che non si è disputata a causa di un focolaio covid all’interno del gruppo squadra veronese. Al momento non è previsto un cambio nella formula con le partite del secondo turno che si disputeranno in gara secca e poi con andata e ritorno dalla fase nazionale in poi. Si giocherà ininterrottamente il mercoledì e la domenica dal 19 maggio fino alla finale di ritorno programmata per ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 10 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Consiglio Direttivo di Lega Pro ha deciso di rinviare tutto il programma delle gare deldeioff di una settimana. Anche la sfida tra, dunque, si giocherà mercoledì 19 maggio alle ore 17.30. Lomento è dovuto al rinvio della partita fra Triestina e Virtus Verona del girone B che non si è disputata a causa di un focolaio covid all’interno del gruppo squadra veronese. Al momento non è previsto un cambio nella formula con le partite delche si disputeranno in gara secca e poi con andata e ritorno dalla fase nazionale in poi. Si giocherà ininterrottamente il mercoledì e la domenica dal 19 maggio fino alla finale di ritorno programmata per ...

Advertising

anteprima24 : ** Serie C, slitta il secondo turno play off: Juve Stabia-#Palermo rinviata al 19 ** - MasputPutzu : Calcio serie C, slitta di una settimana l’esordio nei playoff dell’Alessandria #playoff #alessandria #seriec… - junews24com : Playoff Serie C 2020/2021: slitta il calendario. Nuova data per la Juventus U23 - - infoitsport : Serie A-diritti tv, assemblea di Lega rinvia il voto. Argomento Superlega slitta ancora -

Ultime Notizie dalla rete : Serie slitta Catanzaro, slitta l'esordio ai playoff: in campo domenica 30 Cambia il calendario dei playoff in Serie C: ad annunciarlo, pochi istanti fa, è stata la stessa Lega al termine di un Consiglio Direttivo straordinario convocato per discutere il da farsi dopo il blocco imposto dall'ASL di Verona e la ...

Playoff Serie C, secondo turno rinviato: cambia il calendario Dopo il caos sorto in Lega Pro per a causa del Covid, il Consiglio direttivo ha deciso di riunirsi questa mattina per decidere come proseguire i playoff. La decisione è stata presa: slitta quindi il secondo turno che è stato rinviato al 19 maggio e si prospetta un nuovo calendario. Ecco le nuove date: FASE PLAY OFF DEL GIRONE 1° Turno " Gara unica DOMENICA 09 MAGGIO 2021 2° Turno ...

Playoff Serie C, Bari-Foggia slitta al 19 maggio | pugliain.net Puglia In Serie C, slitta il secondo turno play off: Juve Stabia-Palermo rinviata al 19 Il Consiglio Direttivo di Lega Pro ha deciso di rinviare tutto il programma delle gare del secondo turno dei play off di una settimana. Anche la sfida tra Juve Stabia e Palermo, dunque, si giocherà me ...

Caos play off in serie C: secondo turno rinviato, il Palermo non giocherà mercoledì Incredibile ma vero: dopo il caos in Lega Pro per il rinvio di Triestina – Virtus Verona a causa del Covid , il Consiglio direttivo ha deciso di riunirsi ...

Cambia il calendario dei playoff inC: ad annunciarlo, pochi istanti fa, è stata la stessa Lega al termine di un Consiglio Direttivo straordinario convocato per discutere il da farsi dopo il blocco imposto dall'ASL di Verona e la ...Dopo il caos sorto in Lega Pro per a causa del Covid, il Consiglio direttivo ha deciso di riunirsi questa mattina per decidere come proseguire i playoff. La decisione è stata presa:quindi il secondo turno che è stato rinviato al 19 maggio e si prospetta un nuovo calendario. Ecco le nuove date: FASE PLAY OFF DEL GIRONE 1° Turno " Gara unica DOMENICA 09 MAGGIO 2021 2° Turno ...Il Consiglio Direttivo di Lega Pro ha deciso di rinviare tutto il programma delle gare del secondo turno dei play off di una settimana. Anche la sfida tra Juve Stabia e Palermo, dunque, si giocherà me ...Incredibile ma vero: dopo il caos in Lega Pro per il rinvio di Triestina – Virtus Verona a causa del Covid , il Consiglio direttivo ha deciso di riunirsi ...