Serie B, Vicenza-Reggiana: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di lunedì 10 maggio 2021) Ultima giornata di Serie B, il 38a giornata del campionato cadetto si svolgerà per intero nella giornata di oggi. Ci saranno gli ultimi verdetti prima delle sfide play off e play out. Si affrontano nell'ultima giornata, Vicenza-Reggiana. La squadra di Di Carlo, dopo aver ottenuto il pareggio per 1-1 in casa del Frosinone, ha raggiunto matematicamente la salvezza. Un grande traguardo, sudato e sicuramente soddisfacente per i veneti. Di conseguenza la partita con la Reggiana sarà affrontata con leggerezza, dopo una salvezza ottenuta solo al penultimo turno. Anche la Reggiana affronta il match senza un reale obiettivo, nell'ultimo turno infatti è arrivata la matematica retrocessione in Serie C: i playout, infatti, sono irraggiungibili per via dei troppi punti di svantaggio sul ...

