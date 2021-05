Serie B, SPAL-Cremonese: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di lunedì 10 maggio 2021) La trentottesima giornata di Serie B ha in programma alle 14 al “Mazza” un match interessante: SPAL–Cremonese. La sfida può essere decisiva in chiave playoff, con le due compagini pronte a darsi battaglia. All’interno di una Serie B ancora aperta, l’ultima giornata offre ancora un barlume di speranza per un posto nei playoff. È il caso della SPAL, attualmente al nono posto in classifica, che si trova a pari punti con Chievo e Brescia e che, in caso di pari o sconfitta di una delle due compagini, potrebbe partecipare agli spareggi. L’avversario non è dei più semplici, cioè la Cremonese di Pecchia, che arriva a questa sfida dopo la batosta rifilata al Pescara qualche giorno fa. L’andata terminò 1-1, con Ciofani che rispose a Paloschi. Ecco le ultime sulla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 10 maggio 2021) La trentottesima giornata diB ha in programma alle 14 al “Mazza” un match interessante:. La sfida può essere decisiva in chiave playoff, con le due compagini pronte a darsi battaglia. All’interno di unaB ancora aperta, l’ultima giornata offre ancora un barlume di speranza per un posto nei playoff. È il caso della, attualmente al nono posto in classifica, che si trova a pari punti con Chievo e Brescia e che, in caso di pari o sconfitta di una delle due compagini, potrebbe partecipare agli spareggi. L’avversario non è dei più semplici, cioè ladi Pecchia, che arriva a questa sfida dopo la batosta rifilata al Pescara qualche giorno fa. L’andata terminò 1-1, con Ciofani che rispose a Paloschi. Ecco le ultime sulla ...

