Serie B | Salernitana promossa in Serie A negli ultimi novanta minuti

(Di lunedì 10 maggio 2021) Adesso conosciamo anche la seconda compagine che disputerà la massimadi calcio in Italia: laè statainA dopo aver vinto sul campo del Pescara. Battuto, quindi, il Monza di Cristian Brocchi in volatadi questa stagione. Dopo ventidue anni, i granata tornano nell’Olimpo del football nostrano per la terza volta nella loro storia. Una cavalcata straordinaria terminata oggi con la vittoria nell’ultima giornata diB sul campo del Pescara retrocesso. Ladi Marco Mezzaroma e Claudio Lotito riesce a staccare il pass per disputare la prossimaA. I granata ...

Prima dell'ultima partita di campionato, i calciatori dellasi sono esibiti in uno splendido gesto verso il tecnico del Pescara Grassadonia. In seguito all' aggressione subita dalla figlia 18enne nella notte tra sabato e domenica a Salerno , i ...Proteste ad inizio ripresa di Pescara -, match dell'ultima giornata diB. Dopo un controllo sbagliato in area di Guth, Djuric si è fiondato sul pallone ed è caduto dopo un presunto contatto col giocatore biancoceleste. L'...È la Salernitana (Caso proprietà Lotito permettendo) la seconda squadra promossa direttamente in serie A. Questo il verdetto dell'ultima giornata del campionato di B: i campani hanno battuto il già ...La Salernitana stappa lo champagne: i campani vengono promossi in Serie A a 23 anni di distanza dall'ultima volta e fanno compagnia all'Empoli. Salernitana promossa in Serie A. L'ultima volta accadde ...