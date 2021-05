Serie B | Pescara-Salernitana | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

(Di lunedì 10 maggio 2021)è la partita vale una stagione per ladi Fabrizio Castori. Il destino è nelle mani dei granata che devono difendersi dall’assalto del Monza se vogliono ottenere la promozione. Di fronte ungià matematicamente retrocesso in Lega Pro. Analizziamo la situazione, lee dove vedere la partita. Ilviene dalla sconfitta contro la Cremonese per 3-0 che ha decretato la retrocessione aritmetica degli abruzzesi in Lega Pro, dopo la salvezza al playout dello scorso campionato. La squadra allenata ora da Grassadonia e prima da Oddo e Breda, ha ottenuto 7 vittorie, 11 pareggi e 19 sconfitte. Non perde in casa da 3 partite avendo conquistato 2 vittorie (contro Reggiana e Pisa) e un pareggio (Entella) che però non ...

'O perde o finisce male'. Ultras Salernitana sputi e calci a figlia del mister La partita- Salernitana deciderà le sorti della squadra campana, un successo vorrebbe dire promozione inA. Ma la vigilia del match si è tinta di nero, con il brutto episodio che ha visto ......che hanno chiesto di far perdere la propria squadra per far tornare la Salernitana inA. 'La famiglia Grassedonia infatti vive a Salerno e oggi c'è proprio la partita decisiva trae ...Paola Grassadonia, figlia dell'allenatore del Pescara, è stata spintonata e presa a calci da alcuni sostenitori della Salernitana. Oggi i campani in campo proprio contro gli abruzzesi per un match che ...5 partite su 10 saranno determinanti per decidere l'ultima promozione diretta, gli ultimi 2 posti per i play off ed i play out ...