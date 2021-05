Serie B, Monza-Brescia: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di lunedì 10 maggio 2021) È tutta una rincorsa in questa ultima giornata di Serie B. Lo sanno benissimo, in effetti, Cristian Brocchi e Josep Clotet che, proprio in questi novanta minuti di gioco, dovranno tentare l’ultimo assalto ai rispettivi obiettivi stagionali. I biancorossi vogliono la Serie A diretta, mentre i biancoblu cercano la certificazione della partecipazione ai playoff dopo una rincorsa fantastica. Ecco le ultime da Monza-Brescia con le probabili formazioni, il pronostico e la diretta tv dell’acceso derby lombardo. Chi si ferma non raggiungerà il proprio scopo in questo ultimo atto della cadetteria 2020/21. I padroni di casa sono attualmente al terzo posto e a meno due dalla Salernitana seconda in classifica che, per adesso, sarebbe promossa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 10 maggio 2021) È tutta una rincorsa in questa ultima giornata diB. Lo sanno benissimo, in effetti, Cristian Brocchi e Josep Clotet che, proprio in questi novanta minuti di gioco, dovranno tentare l’ultimo assalto ai rispettivi obiettivi stagionali. I biancorossi vogliono la, mentre i biancoblu cercano la certificazione della partecipazione ai playoff dopo una rincorsa fantastica. Ecco le ultime dacon le, ile latv dell’acceso derby lombardo. Chi si ferma non raggiungerà il proprio scopo in questo ultimo atto della cadetteria 2020/21. I padroni di casa sono attualmente al terzo posto e a meno due dalla Salernitana seconda in classifica che, per adesso, sarebbe promossa ...

