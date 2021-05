Serie B | la Spal batte la Cremonese ma resta fuori da playoff | ecco perché

Leggi su sportface

(Di lunedì 10 maggio 2021) Pomeriggio amaro per la. Nell’ultima giornata diB, la squadra di Rastellilagrazie al gol di Segre, ma rimanedaia causa delle contemporanee vittorie di Chievo e Brescia. I veneti si sono imposti per 3-0 contro l’Ascoli, mentre il Brescia ha espugnato il campo del Monza per 0-2. Alla luce di questi risultati, le tre compagini sono arrivate a pari punti, 56. Lapartiva però in svantaggio nei doppi scontri diretti, e quindi, per effetto della classifica avulsa, ha chiuso il campionato in nona posizione, appenadalla zona. Cocente la delusione per la squadra di Rastelli e tutta la società SportFace.