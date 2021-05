Serie B | la festa dei giocatori della Salernitana dopo la promozione VIDEO

(Di lunedì 10 maggio 2021) Gioia incontenibile per ie i tifosi: l’ultima giornata diB ha infatti visto i campani ottenere ladiretta nella massima. Un verdetto che poteva apparire scontato: d’altronde la squadra di Castori arrivava con i favori del pronostico sul campo del Pescara, già retrocesso. Ma le partite vanno giocate. E vinte. La vittoria era infatti l’unico risultato possibile per fare il salto di categoria senza fare calcoli, indipendentemente dal risultato del Monza (che ha perso contro il Brescia). Una pressione non indifferente, quindi, ma da cui laesce benissimo, vincendo per 0-3. E allora,il fischio finale, è potuta andare in scena laformazione ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Serie festa

Tradizionalmente, è il modello più sportivo dellaVolkswagen Polo . Con la sua trazione ... l'evento non solo ha attratto gli appassionati di auto, ma è diventato anche una vera e propria...Per l'Ascoli come detto è comunqueper la grande scalata che ha garantito ai bianconeri la ... che non viene trasmessa sui canali della nostra televisione; il campionato diB è un'esclusiva ...Festa grande a Salerno: dopo 22 anni, infatti, la Salernitana torna in serie A dove raggiunge l’Empoli e dove si accomoda per la terza volta nella sua storia. Decisivo il successo della squadra ...Sulla carta, peraltro, l’esito finale di questo triangolare tra le regine della serie C è ancora tutto in gioco: per poter ancora ambire al titolo, però, il Como dovrebbe battere sabato al Sinigaglia ...