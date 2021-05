Serie B, Empoli e Salernitana promosse. Entella, Pescara, Reggiana e Cosenza retrocesse. I verdetti in attesa dei play-off (Di lunedì 10 maggio 2021) Calendario, risultati Serie B e classifica. Parte la caccia alla promozione. ROMA – Serie B, calendario, risultati e classifica. Parte la caccia alla promozione. Monza favorito, Spal, Lecce e Frosinone a caccia di un posto nel massimo campionato. fonte foto https://www.facebook.com/legaSeriebSerie B, i risultati della trentottesima giornata La Salernitana festeggia la promozione. La vittoria con il Pescara consente ai campani di ottenere il secondo posto. I play-off ci vanno Monza, Lecce, Venezia, Cittadella, Brescia e Chievo Verona. retrocesse, invece Virtus Entella, Pescara, Reggiana e Cosenza. Non ci saranno i play-out. Lunedì 10 maggio 2021Chievo ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 10 maggio 2021) Calendario, risultatiB e classifica. Parte la caccia alla promozione. ROMA –B, calendario, risultati e classifica. Parte la caccia alla promozione. Monza favorito, Spal, Lecce e Frosinone a caccia di un posto nel massimo campionato. fonte foto https://www.facebook.com/legaB, i risultati della trentottesima giornata Lafesteggia la promozione. La vittoria con ilconsente ai campani di ottenere il secondo posto. I-off ci vanno Monza, Lecce, Venezia, Cittadella, Brescia e Chievo Verona., invece Virtus. Non ci saranno i-out. Lunedì 10 maggio 2021Chievo ...

Advertising

DAZN_IT : Dagli esordienti fino alla promozione in Serie A ?? Il legame speciale tra Samuele Ricci e l’Empoli ??… - EmpoliCalcio : FINISCE AL CASTELLANI! VINCIAMO NOI!!!!!!! L'Empoli batte 4-0 il Cosenza con la doppietta di La Mantia e le reti di… - vijeloda : RT @DAZN_IT: Dagli esordienti fino alla promozione in Serie A ?? Il legame speciale tra Samuele Ricci e l’Empoli ?? #GrowingTogether – Empol… - Arancionerro : RT @SerieA_Lawas: Bentornato to Serie A: Empoli dan Salernitana. - Bung_Ipay : RT @SerieA_Lawas: Bentornato to Serie A: Empoli dan Salernitana. -