Serie B, cosa conta in caso di arrivo a pari punti tra Salernitana e Monza? Il regolamento (Di lunedì 10 maggio 2021) Un’ultima giornata tutta da vivere in Serie B, dove Salernitana e Monza si contenderanno il secondo posto e dunque la promozione diretta in Serie A. Le due squadre hanno battuto rispettivamente Empoli e Cosenza nel penultimo turno di campionato, lasciando aperto ogni scenario in occasione dell’ultima giornata. Niente da fare, invece, per il Lecce, costretto a passare per i play-off. Una domanda che in molti si stanno ponendo attualmente è: nel caso in cui Salernitana e Monza dovessero arrivare a pari punti, cosa conterebbe? Quali criteri verrebbero presi in considerazione per determinare chi verrà promossa in Serie A. Andiamo a vedere tutti i punti, criterio per ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 maggio 2021) Un’ultima giornata tutta da vivere inB, dovesi contenderanno il secondo posto e dunque la promozione diretta inA. Le due squadre hanno battuto rispettivamente Empoli e Cosenza nel penultimo turno di campionato, lasciando aperto ogni scenario in occasione dell’ultima giornata. Niente da fare, invece, per il Lecce, costretto a passare per i play-off. Una domanda che in molti si stanno ponendo attualmente è: nelin cuidovessero arrivare aconterebbe? Quali criteri verrebbero presi in considerazione per determinare chi verrà promossa inA. Andiamo a vedere tutti i, criterio per ...

Advertising

giovafilareti : RT @mantegazziani: Ma vi ricordate quando nelle interviste chiedevano a tutti cosa si prova a giocare in una serie A dove c'è #CristianoRon… - Franardi_ : Consiglierei a @NetflixIT di segnalare nelle info le serie cancellate così che lo spettatore sappia già di guardare… - hazzassmile : Cosa deve annunciare Netflix? perché l'unico annuncio che voglio è quello di non veder più produrre cagate e lascia… - peppobbove : RT @milan_corner: La cosa più bella è che tutte queste imprese potremo riviverle per sempre nella serie di Amazon, si gode - gel_samuel : @Luca100celleASR se sapesse cosa fare d’avanti alla porta sarebbe 10 volte più forte di tutti in serie A -